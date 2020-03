Saúde divulga novo número de coronavírus, mas não inclui novos casos em SP e no Nordeste

O Ministério da Saúde sobe para 60 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil.

Leia mais:

Circuit breaker: Bovespa paralisa pela terceira vez nesta semana após queda de 11,65%

Sobe para 73 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

A relação atualizada agora há pouco ainda não traz 16 novos casos informados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o terceiro caso na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Também não entrou na lista dois novos casos de coronavírus em Pernambuco.

Os dois pacientes, uma mulher de 66 anos e um homem de 71 anos, viajaram juntos para a Itália, segundo o governo estadual.

Eles estão internados em uma unidade particular de saúde do Recife, com febre, tosse e dor de cabeça.