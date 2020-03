Prefeitura de São Paulo abre 400 vagas na área de saúde

A Prefeitura de São Paulo realiza, nos dias 13, 16 e 17 de março, uma pré-seleção para o setor da saúde com cerca de 400 vagas. As oportunidades são em áreas administrativas, técnicas e médicas para um novo hospital, previsto para inaugurar no Centro da capital ainda neste semestre. Serão atendidas até mil pessoas em cada dia de processo seletivo.

São 190 vagas para a área de enfermagem, sendo 150 para técnicos e 40 para enfermeiros – salários entre R$ 2.426 e R$ 6.616, respectivamente. Será exigido ensino técnico e superior completo conforme a área de atuação dos candidatos, Coren ativo e experiência no segmento.

Para técnico de farmácia são 10 vagas e os interessados precisam ter finalizado os estudos na área. O salário é de R$ 2.406 e será avaliada a experiência na atividade. Profissionais de áreas administrativas podem se candidatar para 43 oportunidades entre recepcionista, escriturário, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de faturamento, entre outros. Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 2.540, com ensino médio completo, experiência na área hospitalar e em rotinas administrativas.

Para médicos são 154 oportunidades nas especialidades de anestesista, cirurgião geral, clínico geral, infectologista, intensivista, ortopedista, pediatra, psiquiatra e tocoginecologista. O rendimento será de R$ 5.507 para carga horária de 12 ou 20 horas semanais. Será avaliada a residência médica na área correspondente.

Serviço

Processo seletivo para área da saúde

Dias: 13, 16 e 17 de março

Horário: 8h às 17h

Local: Cate Central – Avenida Rio Branco, 252

Documentos: RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho ou foto 3×4.