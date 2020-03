Número de mortos sobe para 44 na Baixada Santista; 17 estão desaparecidos

A Defesa Civil do estado de São Paulo informou, nesta quinta-feira (12), que o número de mortos por conta das chuvas da semana passada na Baixada Santista subiu para 44. De acordo com o órgão, 17 pessoas ainda estão desaparecidas.

São 33 óbitos e 17 não localizados em Guarujá, 8 óbitos em Santos e 3 em São Vicente. O número atual de desabrigados é de 269 em Guarujá e 220 em Santos.

No levantamento feito na segunda-feira, o número de desaparecidos era de 36. No entanto, as informações das vítimas foram cruzados com o banco de dados do e-SUS e 17 foram localizadas com vida.

A Defesa Civil também informou que foram disponibilizadas 34,2 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados.