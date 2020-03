Museu da Língua Portuguesa reabre as portas para visita guiada

Fechado desde dezembro de 2015 por causa de um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa reabre nesta quinta-feira suas portas. Mas ainda é uma pré-estreia: será uma visita guiada para estudantes aos bastidores da reconstrução e da exposição principal. A reabertura oficial do museu é prevista para junho.

A visita faz parte do programa Escola, Museu e Território e será realizada todas as quintas-feiras a grupos previamente agendados, até o final de maio.

Poderão marcar a visita escolas públicas e particulares – preferencialmente do centro. Todas as quintas haverá uma atividade lúdica destinada aos alunos de educação infantil às 8h e, logo em seguida, às 9h, alunos de ensino fundamental e médio poderão participar de uma visita-jogo, que propõe conectar crianças e jovens ao conteúdo renovado do museu.

Haverá ainda visitas guiadas aos bastidores do novo museu, também às quintas-feiras às 11h, 17h e 19h30, para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), moradores e trabalhadores do bairro, além de pessoas atendidas pelos serviços de assistência social.

Público geral

A partir do dia 28 deste mês, o público geral também vai poder ter um aperitivo do que virá pela frente. No último sábado de cada mês, haverá atividade que relaciona temas da exposição principal do museu à diversidade linguística do entorno da estação da Luz, onde ele fica, e vai contar com integrantes das comunidades migrantes que vivem na região. A atividade terá sessões às 10h, às 11h e às 12h. A entrada será organizada por ordem de chegada, com entrega de senhas uma hora antes.

Além de dinâmicas ao público, o programa, iniciativa do governo estadual, da Fundação Roberto Marinho e da EDP, organizou rodas de formação prática para professores e profissionais de assistência social.

O agendamento de visitas e rodas de formação pode ser feito pelo site oficial do museu, no endereço www.museudalinguaportuguesa.org.br.