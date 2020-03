IRPF 2020: Receita Federal lança vídeos e podcasts para orientar contribuintes

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira uma série de vídeos e podcasts disponibilizado no site do órgão com orientações aos contribuintes sobre preenchimento da declaração do imposto de renda 2020.

A série aborda pendências no preenchimento, erros comuns, o que leva contribuintes e cair na malha fina, autorregularização e cronograma de restituições.

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda vai até 30 de abril.

Todos que receberam em 2019 mais de R$ 28.559,70 de salário, aposentadoria, aluguel ou outras rendas tributáveis é obrigado a declarar o IR.