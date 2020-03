Fatec de Mogi das Cruzes tem cursinho pré-vestibular gratuito

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Mogi das Cruzes tem inscrições abertas até dia 26 para interessados em disputar uma vaga para o cursinho pré-vestibular.

São 200 vagas para estudantes do terceiro ano do ensino médio ou que já tenham concluído. As aulas aulas são gratuitas e abordarão disciplinas como português, matemática, inglês e atualidades.

Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição pela Internet (clique aqui) até dia 26.

Os alunos selecionados receberão e-mail para confirmar a inscrição, quando o candidato deverá comparecer à unidade com RG, histórico escolar ou comprovante de conclusão do ensino médio e 2 fotos 3 x 4.