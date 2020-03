Família Bolsonaro será testada para coronavírus

Toda a família do presidente Jair Bolsonaro será testada para o Covid-19. O chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto, Fabio Wajngarten, testou positivo para o vírus nesta quinta-feira (12), colocando em questão a saúde do presidente e outros membros do governo.

Todos os assessores que tiveram contato com Wajngarten farão exames. O senador Flávio Bolsonaro, o vereador carioca Carlos e deputado federal Eduardo, os três filhos do presidente, além da primeira-dama Michelle, serão testados para a infecção.

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que acompanharam o secretário em viagem a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados desde a quarta-feira, 11, após Wajngarten apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que jantou com Bolsonaro e Wajngarten no último sábado (7), também foi comunicado sobre o contágio do secretário.