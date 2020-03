Em quarentena por coronavírus, italiano fica isolado com corpo da irmã em casa

O ator italiano Luca Franzese publicou um vídeo em seu Facebook dizendo que está preso dentro de casa com o corpo da irmã morta. Não se sabe se ela contraiu o coronavírus, como mostrado no Brasil Urgente.

Leia mais:

Rio de Janeiro confirma primeira transmissão local de coronavírus

NBA anuncia suspensão da temporada após jogador ser diagnosticado com coronavírus

Em isolamento após ser exposto à doença, o ator é morador de Nápoles, na Itália, e revelou que o corpo da irmã estava na casa há mais de 24 horas quando publicou o vídeo.

Na publicação, Franzese reclama de não ter recebido ajuda das autoridades de saúde do país europeu: "Minha irmã morreu ontem, provavelmente por causa do vírus, e estou esperando respostas desde a noite passada. Estamos arruinados. A Itália nos abandonou. Vamos ficar fortes juntos. Compartilhe este vídeo em qualquer lugar”, disse no desabafo.

Ele ligou para o sistema de saúde e não recebeu nenhum tipo de resposta, o que acabou complicando a situação. Não há confirmação de que a irmã do ator tenha morrido por conta do coronavírus. Segundo Franzese, ela sofria de epilepsia.

Franzese disse que mais três membros de sua família fizeram testes e tiveram resultado positivo para o coronavírus.