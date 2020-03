Previsão do Tempo: São Paulo ferve em tempo seco nesta quinta

A semana continua quente na capital paulista. Com uma massa de ar seco agindo sobre São Paulo, as chuvas ficarão longe e o sol terá espaço para aparecer.

Nesta quinta (12), o dia já começa com calor, sol brilhando no céu e poucas nuvens. A temperatura sobe ao longo do dia, chegando à máxima de 30ºC, com mínima prevista para 16ºC.

Os índices de umidade do ar declinam um pouco mais e oscilam entre 35% e 90%. Não há expectativa de chuva para o dia.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.