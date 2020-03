Alta do dólar impacta preço de alimentos para a Páscoa

A recente alta do dólar provoca um efeito momentâneo nos preços de alguns alimentos, como carnes, peixes, verduras, legumes e pão.

Segundo o economista da Ceagesp, Flávio Godas os produtos importados deverão sofrer um acréscimo num curto e médio prazo. Muitos destes alimentos serão vendidos para a semana Santa, entre os dias 5 e 11 de abril.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Godas explicou que uma alternativa para o consumidor é investir em produtos nacionais e citou que algumas espécies de peixes podem ser usadas no lugar do bacalhau, um dos itens mais afetados pela alta do dólar.

Veja também:

Polícia Federal abre terceira fase de operação contra mães coniventes com pedofilia

Rodovia Presidente Dutra tem trânsito lento após acidente

Quem vai às compras também tem percebido que alguns alimentos estão com o preço triplicado, como o tomate, que antes era vendido a R$ 2 ou R$ 3 e agora, está R$ 8 e 9. O economista afirma que, após a Páscoa, o produto deverá voltar para o preço comum.

Há um mês, a produção da Ceagesp ficou paralisada por 3 dias por causa do forte temporal que atingiu o estado – a estimativa é de um prejuízo de 24 milhões de reais.

Apesar disso, a Ceagesp diz que, como a produção dos alimentos não foi afetada, alguns produtos estão, inclusive, mais baratos em relação à janeiro e fevereiro.