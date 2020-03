Pista local da Marginal Pinheiros será interditada para recapeamento do asfalto

A pista local da Marginal Pinheiros entre a avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Ponte do Jaguaré, em São Paulo, será interditada no sentido Castelo Branco entre 11 de março e 8 de junho, entre 22h e 5h, para realização de recapeamento asfáltico e troca de pavimento, de acordo com informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

As obras devem interditar cerca de 200 metros de pista por vez e o trânsito será desviado para as demais faixas de rodagem.

Neste período, a CET estará monitorando a região para orientar os motoristas.