Mega-Sena acumulada vai pagar R$ 4,5 milhões nesta quinta-feira

Não houve ganhadores no sorteio da última terça-feira e a Mega-Sena segue acumulada. O concurso 2242 vai pagar nesta quinta-feira (12) um prêmio de R$ 4,5 milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O sorteio é realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 4,50.

Sorteio anterior

Embora ninguém tenha acertado a Mega-Sena no último sorteio, 33 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 31.946,06.

Outros 1.575 pessoas acertaram somente a quadra e ganharam R$ 956,20 cada.

os números sorteados no sorteio de terça-feira foram: 01, 13, 18, 26, 40, 56.