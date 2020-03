IRPF 2020: Associação Comercial de São Paulo realiza palestra gratuita

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) realiza nesta quinta-feira, a partir das 17h, palestra gratuita sobre as mudanças no Imposto de Renda de 2020.

O palestrante será o auditor-fiscal aposentado Valter Koppe, que atuou por 25 anos na Receita Federal na área de imposto de renda para pessoa física. Ele vai falar sobre as principais alterações no programa do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020, novidades da legislação e responder perguntas dos participantes.

A palestra é aberta para todos os interessados, mas é preciso realizar inscrição pelo link https://bit.ly/398Immg.

Serviço

Palestra sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2020

Dia: 12/3/20 (quinta-feira), 17 horas

Local: R. Boa Vista, 51, 9º andar – Centro – São Paulo/SP