IPVA: carro com placa final 2 tem até esta quinta para quitar parcelamento

Donos de carro com placa final 2 de São Paulo tem até esta quinta-feira para pagar a terceira e última parcela do IPVA 2020 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Para quitar o imposto, o proprietário deve dirigir-se a qualquer agência bancária e efetuar o pagamento usando o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

É possível efetuar o pagamento diretamente no guichê, no caixa de autoatendimento ou pelo Internet Banking. As casas lotéricas também estão habilitadas para receberem o IPVA 2020.

A tabela de cobrança continua até o dia 24, de acordo com a final da placa.

Confira a tabela de cobrança da 3ª parcela: