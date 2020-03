Verão ‘dá as caras’ nesta semana em São Paulo

Os casacões e guarda-chuvas podem ficar guardados no armário nesta semana, porque o calor aparece para “honrar” esse verão que estava friozinho até então. A capital terá bastante sol durante os próximos dias e sem chance de temporais, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta terça-feira, a mínima é de 17ºC pela manhã, com tempo parcialmente nublado e pouco vento. Mas, no decorrer do dia, começa a esquentar e a máxima pode chegar até os 29ºC. Existe pouca chance de chuva, fraca e isolada, durante a tarde.

Nos próximos dias, o clima também fica parcialmente nublado e sem chuva. Quarta-feira, a mínima deve ser de 16ºC, e a máxima, 27ºC. Quinta-feira fica entre 17ºC e 29ºC e sexta, entre 16ºC e 31ºC.