Trecho norte do Rodoanel deve ser entregue em 2022

Paralisadas há mais de um ano, as obras do trecho norte do Rodoanel devem ser reiniciadas no segundo semestre deste ano e, de acordo com estimativa da Secretaria de Estado de Logística e Transportes, serão entregues no final de 2022.

Em audiência pública realizada ontem, a secretaria anunciou que o edital para contratar as obras para finalizar o trecho norte será publicado no dia 31 de março. O governo estadual estima que essa parte das obras deve sair por R$ 2 bilhões.

O trecho norte, que vai ligar a rodovia Presidente Dutra ao aeroporto de Guarulhos e à rodovia dos Bandeirantes, já custou R$ 7,3 bilhões. Quando o Rodoanel foi lançado, a projeção de custo total da obra era de R$ 6,5 bilhões.

Em dezembro de 2018, o então governador Márcio França (PSB) rompeu os contratos com as empresas responsáveis por três dos seis lotes da obra, alegando que os canteiros tinham sido abandonados. No primeiro ano passado, o governador João Doria (PSDB) cancelou os outros três, por avaliar que as obras evoluíam abaixo do previsto.

Um laudo elaborado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) mostrou que a obra tem 1.291 anomalias, 59 delas graves –ou seja, precisam ser corrigidas para que as pistas possam ser usadas de maneira segura.

Entre elas, aparecem viadutos que estão com pilares de apoio desaprumados, túneis com infiltração e revestimentos trincados.