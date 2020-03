Timemania: veja os números sorteados nesta terça-feira, 10 de março

O concurso 1456 da Timemania vai pagar nesta terça-feira (10) um prêmio de R$ 5,2 milhões para o apostador que acertar as sete dezena sorteadas, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Timemania nesta terça-feira:

01, 04, 11, 25, 36, 50, 78

TIME DO CORAÇÃO: UBERLÂNDIA/MG

LEIA TAMBÉM:

Mega-Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira, 10 de março

Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira, 10 de março

Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira, 10 de março

Quina: veja os números sorteados nesta terça-feira, 10 de março

Resultado Anterior

Nenhum apostador acertou as sete dezenas da Timemania no sorteio do último sábado, mas 1 único apostador acertou seis dezenas e ganhou R$ 106.940,05.

Outros 87 pessoas fizeram 5 pontos e cada uma ganhou R$ 1.755,99.

A Timemania pagou ainda R$ 9 para 1960 pessoas que fizeram apenas 4 números.

O Time do Coração foi o Remo/PA.