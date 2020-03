Sorocaba tem 643 casos confirmados de dengue

A Secretaria de Saúde de Sorocaba, interior de São Paulo, informou esta semana que já foram registrados 643 casos confirmados de dengue na cidade. Além disso, disse a secretaria, houve também sete confirmações para chikungunya.

Para intensificar as ações de combate à dengue, a prefeitura tem visitado imóveis para remover os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Entre janeiro e fevereiro, mais de 50 mil imóveis foram visitados.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até este momento foram confirmados 21.530 casos de dengue no estado de São Paulo, queda de 38% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 35.151 casos. Ainda segundo a secretaria, houve sete mortes este ano por dengue no estado, queda de 80% na comparação com igual período de 2019. As cidades que concentravam a maior quantidade de casos no estado eram Catanduva e Ribeirão Preto. Até o início do mês de março, Ribeirão Preto já confirmava 3.065 casos de dengue na cidade. Em Catanduva, com dados de janeiro até o dia 6 de março, foram contabilizados 3.267 casos de dengue, com quatro mortes.