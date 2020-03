Secretário de Esportes de Ferraz de Vasconcelos é assassinado na Grande SP

A polícia investiga a morte de Francisco Pereira de Brito, secretário de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na Grande SÃO Paulo. Ele foi assassinado na noite desta segunda-feira (9), na porta da casa dele.

De acordo com a polícia, um carro prata parou próximo à residência, localizada no Jardim Nove de Julho. O secretário, conhecido como Doutor Tico, foi chamado, apareceu na garagem, acompanhado do filho e abriu o portão.

Eles conversaram por cerca de dez segundos e o suspeito falou que ia pagar o que devia ao secretário. Neste momento, outros três homens saíram do carro e dispararam pelo menos 20 tiros com armas calibre 12.

De acordo com o vereador Claudio Squizato, do PSB, que ficou sabendo do ocorrido e foi a casa da família, Francisco conhecia o suspeito.

O filho não foi atingido, mas o secretário morreu na hora