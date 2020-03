Preços de passagens intermunicipais em SP vão subir no próximo domingo

As passagens de ônibus entre municípios do estado de São Paulo vão sofrer reajuste no domingo (15). O aumento foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial.

A partir da zero hora do dia 15, os preços das passagens das linhas rodoviárias [que compreendem a operação entre rodoviárias ou agências de venda de passagens e veículos com poltronas numeradas] vão sofrer aumento de 4,16%, enquanto os valores das linhas suburbanas [que compreendem veículos com cobrança de passagem dentro do ônibus e paradas ao longo do trajeto] vão subir 9,09%. O reajuste vale para as linhas intermunicipais do estado, com exceção das regiões metropolitanas.

Com a resolução, os passageiros poderão comprar bilhetes rodoviários com desconto antecipadamente. Mas quem comprar passagem a partir do dia 15, já pagará o aumento.

Segundo a Artesp, o cálculo do reajuste levou em consideração os custos operacionais entre outubro de 2018 e novembro de 2019. O último reajuste ocorreu em janeiro do ano passado.

Atualmente há em circulação 542 linhas rodoviárias e 369 linhas suburbanas, com uma frota de 4.504 veículos, informou a Artesp.