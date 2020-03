IPVA 2020: placa final 1 têm que pagar 3ª parcela nesta quarta-feira

Donos de carro com placa final 1 de São Paulo que optaram por parcelar o IPVA 202o tem até esta quarta-feira (11) para pagar a terceira e última parcela do imposto.

Para efetuar o pagamento, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). É possível pagar no guichê do caixa, nos terminais de autoatendimento, pelo Internet Banking ou ainda nas casas lotéricas.

O calendário de pagamento, de acordo com a placa, vai até o dia 24.

Veja o calendário de pagamento: