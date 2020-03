Indígenas ocupam área para impedir reintegração de posse no Pico do Jaraguá

Guaranis que vivem na área do Pico do Jaraguá, zona norte de São Paulo, ocupam a área na manhã desta terça-feira (10) para tentar impedir uma reintegração de posse.

A Justiça marcou para hoje a retomada do terreno da construtora Tenda, que pretende levantar um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida no local. Duas aldeias indígenas ficam ao lado do futuro empreendimento.

Veja também:

Após manifestação de funcionários, 41 linhas de ônibus voltam a circular na Zona Leste

Covid-19 no Brasil: mulheres são maioria, e idade média é de 40 anos

Os Guaranis afirmam que a construtora cortou árvores do local, prejudicando a fauna e a flora.

A Polícia Militar está no local desde 6h10 da manhã e a situação até agora é tranquila, de acordo com a corporação. A empreiteira diz ter todos os documentos e afirma que o projeto prevê a preservação de 50% da área.