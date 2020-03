Covid-19 no Brasil: mulheres são maioria, e idade média é de 40 anos

O Ministério da Saúde traçou nesta segunda-feira o perfil dos brasileiros contaminados pelo novo coronavírus. As mulheres são maioria, e a idade média dos doentes é de 40 anos.

O Brasil não registrou aumento de casos de domingo para ontem e se manteve com 25 confirmações da doença. Já o número de suspeitas cresceu 40% e passou de 663 para 930 notificações.

Dos 25 casos confirmados, 15 são de mulheres e dez são de homens. O paciente mais novo tem 13 anos de idade, e o mais velho, 69. Entre eles, quatro estão atualmente hospitalizados – sendo uma mulher em estado grave, no Distrito Federal –, e cinco têm outras comorbidades associadas: hipertensão (3), diabetes (1) e doença pulmonar (1).

Segundo a pasta, 21 dos pacientes brasileiros foram infectados no exterior, e outros quatro foram contaminados dentro do país, em contato com outros doentes em São Paulo e na Bahia.

Os casos de transmissão local são restritos a pessoas com vínculos entre si, o que permitir dizer, segundo o Ministério da Saúde, que ainda não há evidência de que haja transmissão comunitária no Brasil – ou seja, de que o vírus está circulando pelo país.

O Rio de Janeiro informou ontem que o número de casos confirmados no estado subiu de três para oito – o que pode fazer com que o total do país passe de 25 para 30 no balanço que será atualizado hoje pelo ministério. Os cinco novos casos são de três homens e duas mulheres, sendo quatro moradores da capital e um de Niterói.