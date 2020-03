Traficantes escondem cocaína dentro de caroço de abacate

Uma carga com caixas de abacates foi apreendida pela polícia na Colômbia, com cocaína dentro do caroço da fruta. O Melhor da Tarde recebeu o vídeo do delegado Renzo Zorzi, mostrando a substância sendo testada.

Os abacates adulterados estavam prontos para sair da Colômbia e ser exportados para outros lugares do mundo com o material ilícito dentro, quando foram detidos pelo departamento de narcóticos da polícia em Santa Marta.

A fruta não era de mentira, só estava com a droga dentro do caroço, o que instigou toda a equipe do programa da Band. Ainda não se sabe como os traficantes colocaram a cocaína na parte interna do abacate.