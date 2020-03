Boulos anuncia pré-candidatura à prefeitura de São Paulo em chapa com Erundina

Candidato à Presidência da República nas eleições de 2018, Guilherme Boulos anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, com a deputada federal Luiza Erundina como vice.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. Segundo Boulos, as prévias para decidir o candidato oficial do partido devem começar no dia 15 de março.

"Vamos unir a força do maior movimento social da cidade com a experiência da melhor prefeita da nossa história. Vamos fazer de São Paulo a capital da resistência!, afirmou o pré-candidato, que também é líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).