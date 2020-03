Policial é morto a pauladas após sequestro em baile funk em Bertioga

Um policial militar de 38 anos foi morto a pauladas e tiros após ser reconhecido em baile funk em Bertioga, no litoral de São Paulo, na madrugada de ontem.

Leia mais:

Forças Armadas dão auxílio após temporal no Guarujá

Sem monotrilho, governo de São Paulo diz que vai processar empresa

Ele teria ido até o local para levar uma amiga da família. Dois criminosos o reconheceram e o sequestraram. Ao descobrir o sequestro, a mulher da vítima acionou a Polícia Militar, que procurou nas proximidades da festa.

O corpo do soldado Gledson da Silva foi encontrado com marcas de tiros, facadas, além de lesões provocadas por pauladas no rosto, pescoço e costas. O caso está em investigação.