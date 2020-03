Forças Armadas dão auxílio após temporal no Guarujá

As Forças Armadas enviaram tropas ao Guarujá para auxiliar nos trabalhos após as fortes tempestades que provocam deslizamentos e mortes na cidade do litoral de São Paulo. O pedido foi feito pela prefeitura na última sexta-feira (6), e o reforço foi enviado no sábado.

São 30 militares do Exército e dez da Aeronáutica que ficarão na cidade por tempo indeterminado para ajudar na distribuição de doações e kits aos atingidos, na organização dos voluntários, no reforço na segurança e na intermediação de conflitos.

De acordo com o balanço da Defesa Civil do governo do estado divulgado ontem pela manhã, 31 pessoas morreram e 36 ainda não foram localizadas no Guarujá. O número de desabrigados é de 336.

Na cidade vizinha, Santos, o número de mortes é de oito, com 185 desabrigados. Já em São Vicente foram registradas outras três mortes.