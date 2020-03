Coronavírus pode comprometer produção de carros no Brasil

O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Luiz Carlos Moraes, afirmou que existe o risco de as montadoras paralisarem a produção no fim deste mês ou em abril por causa dos efeitos econômicos da epidemia do novo coronavírus, que, no caso do setor automotivo, afeta principalmente a importação de autopeças da China.

Ele disse também que ainda por enquanto não há problemas e que as empresas têm alternativas para driblar possíveis efeitos, como importar produtos por via aérea ou calibrar a velocidade das linhas de produção.

“Ainda é cedo para falar em impactos do coronavírus na economia do Brasil, mas pergunto: não é melhor fazer algo para a bicicleta continuar andando em vez de esperar ela parar? É a reflexão que nós deixamos, se não é o caso de o Brasil tentar alguma coisa”, afirmou o presidente da Anfavea, que reconheceu que o país tem problemas fiscais que limitam alguma ação.