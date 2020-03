Casos de Covid-19 sobem para 25 no Brasil; uma paciente está em estado grave

O Ministério da Saúde informou no último domingo (8) que subiu para 25 o número de casos de pacientes contaminados com o novo coronavírus no país. Pelo menos um deles é grave, o de uma moradora de 52 anos do Distrito Federal que está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília.

O Brasil registrou seis casos novos em 24h, já que eram 19 no sábado. São 21 ocorrências importadas, de pessoas que foram infectadas em países como Itália, Japão e Irã, e quatro de transmissão local, que ocorreram em São Paulo e na Bahia.

Estes pacientes não estiveram no exterior e foram contaminados após contato com doentes em solo brasileiro. A transmissão ainda é restrita a pessoas com vínculos entre si, segundo a pasta.

O governo informou que também investiga 663 casos suspeitos e já descartou outros 632 após exames.

Os 25 casos confirmados estão distribuídos por sete unidades da federação. São 16 pacientes em São Paulo – a maioria na capital –, três no Rio de Janeiro e dois na Bahia. Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal têm um caso cada.

Este último é hoje o que mais preocupa. Trata-se de uma mulher de 52 anos que está em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília.

A paciente esteve recentemente no Reino Unido e na Suíça e apresenta um quadro considerado grave. De acordo com a Secretaria da Saúde do Distrito Federal, ontem pela manhã ela tinha apresentado uma “discreta melhora do quadro respiratório” (mais sobre a covid na página 7).