Bolsonaro passará por 'última' cirurgia em breve

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou durante entrevista a um programa humorístico da TV Record, na noite deste domingo (08), que precisará passar por uma nova cirurgia.

Sem dar detalhes, Bolsonaro destacou que essa deve "ser a última" cirurgia que fará desde que sofreu uma facada em Juiz de Fora (MG), no dia 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. O mandatário já passou por quatro procedimentos desde então, sendo o último em setembro do ano passado, quando retirou uma hérnia que se formou no local da lesão.

O presidente está em visita oficial aos Estados Unidos.