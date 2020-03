Programa vai acelerar 20 startups lideradas por mulheres em São Paulo

O evento Mulheres Inovadoras, feito através de parceria entre a Finep, a Ade Sampa e a Prefeitura de São Paulo, vai selecionar 20 startups lideradas por mulheres para acelerar. Destas, cinco, receberão R$ 100 mil cada.

O Mulheres Inovadoras acontece na próxima quinta-feira (12), na Escola de Negócios do Sebrae, às 9h. No evento, participantes serão orientados sobre o edital do programa, e poderão assistir a palestras e participar de workshops.



Para debater sobre os desafios enfrentados por mulheres em posição de liderança e formas de superá-los, o primeiro painel do dia será moderado pela secretária Aline Cardoso. A programação segue com a moderação de Renata Guinther, chefe substituta do Departamento de Investimento em Fundos e Participações da Finep, na discussão sobre como tornar o ecossistema de startups mais representativo e inclusivo.

As participantes também poderão saber mais sobre as vantagens da diversidade em negócios inovadores e como ampliar o sucesso de mulheres empreendedoras no workshop organizado por Célia Kano, diretora da Rede Mulher Empreendedora, e Cris dos Prazeres, fundadora do programa Vai na Web. Ao final, as empreendedoras poderão tirar dúvidas sobre o edital e o formulário de inscrição para o programa Mulheres Inovadoras, que conta com inscrições até 16 de março.

As inscrições para participar da seleção de projetos podem ser feitas pelo site: www.bit.ly/inscricaomulheresinovadoras

Serviço

Evento imersivo – Programa Mulheres Inovadoras

Data: 12 de março

Horário: 9h às 18h

Local: Escola de Negócios do Sebrae – Alameda Nothmann, 598 – Campos Elíseos

Inscrições: www.bit.ly/eventomulheresinovadoras