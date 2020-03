São Paulo tem eventos pela prevenção de DSTs no Mês da Mulher

Em março, mês do Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e do Programa Municipal de DST/Aids, promoverá cinco ações de prevenção ao HIV e às outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), focadas na população feminina.

“Queremos lembrar as mulheres, sejam cis ou transexuais, sobre a importância da prevenção ao HIV e outras IST, de realizar testes frequentes e reforçar a possibilidade de autonomia na vida sexual com o acesso aos preservativos gratuitos”, explica Cristina Abbate, coordenadora do PM DST/Aids.

Neste sábado (7), a partir das 16h, equipes do Programa Municipal de DST/Aids vai oferecer testes rápidos para HIV e preservativos masculinos e femininos na Casa de Cultura Chico Science, na Zona Sul. Lá, está programado o festival EmpoderELAS, que traz apresentações de música e dança, além de debates sobre questões femininas.

No domingo (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, haverá ação de testagem para HIV na Avenida Paulista, das 11h às 15h, na altura do Parque Prefeito Mário Covas.

Outras três ações estão programadas. Duas delas em parceria com as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade que administram, respectivamente, as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô. Haverá, ainda, uma atividade durante o Sarau Ocupa Ermelino, no próximo sábado (14), na Zona Leste.

Confira a programação completa a seguir

7/3 – Sábado

Segunda edição do evento Em.poder.ELAS

Oferta: Teste Rápido para HIV, informações sobre PrEP e PEP e distribuição de camisinhas masculinas e femininas

Horário: das 16h às 21h (cadastro e coleta para realização de Teste Rápido até 20h30).

Local: Casa de Cultura do Ipiranga Chico Science (Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 – Vila Moinho Velho)

08/03 – Domingo

Teste Rápido para HIV no Dia Internacional da Mulher

Oferta: Teste Rápido para HIV, informações sobre PrEP e PEP e distribuição de camisinhas masculinas e femininas

Horário: das 11h às 15h (cadastro e coleta para realização de Teste Rápido até 14h30).

Local: Avenida Paulista, 1900 (em frente ao Parque Prefeito Mário Covas).

11/03 – Quarta-feira

Teste Rápido para HIV na Estação da Luz

Oferta: Teste Rápido para HIV, informações sobre PrEP e PEP e distribuição de camisinhas masculinas e femininas

Horário: das 11h às 16h (cadastro e coleta para realização de Teste Rápido até 15h30).

Local: Estação da Luz de metrô (linhas 4-Amarela e 1-Azul do metrô e linha 7-Ruby, 11-Coral e 13-Jade da CPTM).

14/03 – Sábado

Sarau Ermelino Ocupa: Mulheres.

Oferta: Teste Rápido para HIV, informações sobre PrEP e PEP e distribuição de camisinhas masculinas e femininas

Horário: das 19h às 21h (cadastro e coleta para realização de Teste Rápido até 20h30).

Local: Ocupação Ermelino (Av. Paranaguá, 1633 – Jardim Belém).

19/03 – Quinta-feira

Teste Rápido para HIV na Estação Campo Limpo.

Oferta: Teste Rápido para HIV, informações sobre PrEP e PEP e distribuição de camisinhas masculinas e femininas

Horário: das 11h às 16h (cadastro e coleta para realização de Teste Rápido até 15h30).

Local: Estação Campo Limpo (Linha 5-Lilás do metrô).