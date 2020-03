Túnel da praça Roosevelt é liberado após caminhão danificar vigas

A Prefeitura de São Paulo informou que o túnel sob a Praça Roosevelt foi liberado para circulação de veículos às 9h09 desta sexta-feira (6). Um caminhão entalou no túnel de acesso da rua da Consolação à ligação Leste-Oeste e rompeu uma das vigas de sustentação do viaduto na madrugada desta quinta-feira (5).

Após o trabalho de retirada do caminhão e da viga danificada, além da limpeza da via, a circulação de veículos foi liberada.

A caçamba do veículo levantou, travou na viga e fez com que a cabine do motorista – que sofreu ferimentos leves – levantasse, deixando o caminhão quase em pé. Engenheiros estão analisando quais as ações necessárias para recuperação da área atingida pelo caminhão.

O Metro Jornal mostrou em reportagem que, a cada dois dias, um caminhão entala em um dos viadutos ou túneis da cidade, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Ano passado, 221 veículos de carga ficaram presos na capital por terem altura maior do que a das estruturas sob as quais tentaram passar.