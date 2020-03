Sobe total de desaparecidos no litoral; já são 28 mortos

O total de desaparecidos devido a desmoronamentos e deslizamentos no litoral de São Paulo com as chuvas do início da semana subiu nesta quinta-feira para 42 – ante 24 até anteontem. Balanço da Defesa Civil Estadual até as 15h45 de ontem mostrava que 28 pessoas tinham perdido a vida em Guarujá, Santos e São Vicente.

O aumento do total de desaparecidos aconteceu após uma força-tarefa entre agentes de saúde, Defesa Civil e informações dos moradores mostrar que mais pessoas não tinham sido localizadas.

Os trabalhos de busca e resgate seguem no morro do Fontana (Santos), no Parque Prainha (São Vicente) e nos morros do Macaco, Engenho e Barreira João Guarda (Guarujá).

Um total de 483 pessoas estavam desabrigadas ontem – 228 no Guarujá, 3 em São Vicente, 150 em Santos e 102 em Peruíbe.

O governador João Doria (PSDB) anunciou que as famílias atingidas pela tragédia receberão aluguel social de R$ 500 mensais durante um ano. Além disso, elas receberão uma verba de R$ 1.000 cada uma.

Doria anunciou ainda a construção de cem moradias populares na Baixada Santista, de dois quartos cada, para abrigar essas famílias atingidas pelos temporais.