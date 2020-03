Receita abre na segunda-feira consulta a lote residual do IRPF

A Receita Federal disponibiliza a partir de segunda-feira (dia 9) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao período de 2008 a 2019.

O crédito bancário dos lotes disponibilizado a partir de 16 de março. A consulta pode ser feita a partir das 9h, no site da Receita ou pelo Receitafone (146).

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet.

As restituições são corrigidas de acordo com a taxa Selic, de acordo com o quadro abaixo: