Previsão do Tempo: sem chuva, sol vai brilhar em São Paulo neste sábado

Os próximos dias prometem ser ensolarados na capital paulista. Com a chegada de uma massa de ar seco que age sobre São Paulo, as chuvas ficarão longe e o sol terá espaço para aparecer.

No sábado (7), o dia já começa com calor, sol brilhando no céu e poucas nuvens. A temperatura sobe ao longo do dia, chegando à máxima de 27ºC, com mínima prevista para 16ºC.

Os índices de umidade do ar declinam um pouco mais e oscilam entre 48% e 95%. Não há expectativa de chuva para o dia.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.