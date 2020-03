Pista local da Marginal Pinheiros será interditada para obras da linha 17 do Metrô

A Marginal Pinheiros terá a pista local interditada no sentido Castelo Branco na altura da rua engenheiro Mesquita Sampaio até a transposição com a expressa próximo à avenida João Dória entre as 22h deste sábado até às 12h deste domingo para realização de obras da linha 17 Ouro do Metrô.

A CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) indica aos motoristas que utilizam a transposição da pista local para a expressa na altura da rua engenheiro Sampaio como alternativa, retornando à pista local por meio da transposição próxima à ponte Octávio Frias de Oliveira – estaiada.

A CET estará monitorando o tráfego no local e orientando os motoristas durante todo o período.