Mega-Sena está acumulada em R$ 55 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena na última quarta-feira e o prêmio estimado para o concurso de amanhã está em R$ 55 milhões.

Os números sorteados na quarta foram: 07, 27, 31, 39, 45 e 46.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio.

Clique aqui e veja os números do sorteio de quarta-feira.