Dengue já matou 32 pessoas no Brasil em 2020

Sobe para 32 o número de mortes por dengue este ano no Brasil, como divulgou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (6).

O Paraná tem o maior número de vítimas, com 14 mortes, seguido por São Paulo e Mato Grosso do Sul, ambos com 7 mortes cada um.

O Distrito Federal registrou dois óbitos por dengue, assim como o Acre. O País tem ainda 181 mil 670 casos prováveis da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

O Ministério da Saúde também confirmou duas mortes por chikungunya este ano: uma no Rio de Janeiro e outra no Mato Grosso.