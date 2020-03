Mundo já registra mais de 100 mil casos de coronavírus

O novo coronavírus (Sars-CoV-2019) já contaminou mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo, segundo a última atualização fornecida pela Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, que monitora os casos em tempo real.

Às 10h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (6), já haviam sido confirmados 100.278 contágios em mais de 90 países. As nações mais atingidas são a China, onde a epidemia teve início, com 80,55 mil casos, a Coreia do Sul, com 6,59 mil, o Irã, com 4,74 mil, e a Itália, com 3,85 mil.

Cerca de 3,4 mil pessoas já morreram na epidemia, sendo 3,04 mil na China, 148 na Itália e 124 no Irã. Apesar da disseminação da doença por quase metade dos países do mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda hesita em declarar a situação como uma pandemia, ou seja, uma epidemia de alcance global.

Vaticano

O Vaticano confirmou nesta sexta-feira o primeiro contágio por novo coronavírus no país.

Segundo o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, o Sars-CoV-2 foi detectado em um paciente na última quinta (5), em meio à epidemia que já se alastrou por todas as 20 regiões da Itália.

"Nesta manhã, foram suspensos temporariamente todos os serviços ambulatoriais da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano para higienizar os ambientes em função de uma positividade à Covid-2019 [doença causada pelo novo coronavírus] detectada ontem", disse.

De acordo com Bruni, as autoridades vaticanas já alertaram a Itália e ativaram os protocolos sanitários previstos para esse tipo de caso. O menor país do mundo já havia adotado controles mais rígidos em seus principais acessos para impedir contágios pelo novo coronavírus

Lugares como a Casa Santa Marta e o ex-mosteiro Mater Ecclesiae, onde residem, respectivamente, o papa Francisco e Bento XVI, ganharam atenção especial. O objetivo do Vaticano é limitar o máximo possível os contatos com Jorge Bergoglio, que tem 83 anos, e Joseph Ratzinger, 92.

Francisco está resfriado desde a semana passada e cancelou boa parte de seus compromissos nos últimos dias, inclusive um retiro espiritual com a Cúria. A Santa Sé ainda estuda fazer o Angelus do Papa no próximo domingo (8) apenas por vídeo, de modo a reduzir a presença de fiéis na Praça São Pedro.

Brasil

Já são nove casos brasileiros de coronavírus, como confirma o Ministério da Saúde nesta sexta. Destes, sete são importados do continente europeu, e dois transmitidos em território nacional.

A doença já chegou a quatro estados no Brasil: São Paulo (6 casos), Espírito Santo (1), Rio de Janeiro (1) e Bahia (1).