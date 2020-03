Caminhão entala em túnel em São Paulo e danifica viga

Um caminhão entalou no túnel de acesso da rua da Consolação à ligação Leste-Oeste, sob a praça Roosevelt (centro), e rompeu uma das vigas de sustentação do viaduto na madrugada desta quinta-feira. A caçamba do veículo levantou, travou na viga e fez com que a cabine do motorista – que sofreu ferimentos leves – levantasse, deixando o caminhão quase em pé.

O dono do caminhão informou que o acionamento da caçamba é hidráulico e que talvez tenha sido provocado acidentalmente por desníveis na pista.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou parcialmente a via, deixando uma faixa livre para circulação, para que equipes técnicas da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras escorassem a estrutura embaixo do viaduto e retirassem o caminhão para começar os serviços de restauração da viga, que está condenada, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Não há prazo para os serviços serem finalizados.

No local, havia placas indicando que era proibida a circulação de ônibus e caminhões. Segundo a CET, o motorista foi multado no valor de R$ 195,23 e recebeu cinco pontos na CNH.

O Metro Jornal mostrou em reportagem que, a cada dois dias, um caminhão entala em um dos viadutos ou túneis da cidade, de acordo com a CET. Ano passado, 221 veículos de carga ficaram presos na capital por terem altura maior do que a das estruturas sob as quais tentaram passar.