Bolsonaro deve se reunir com Trump neste sábado

O presidente da República, Jair Bolsonaro, irá viajar neste sábado (7) para os Estados Unidos e deve se reunir com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump.

Segundo o portal "G1", o jantar entre os dois presidentes deverá acontecer neste sábado (7), na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.

Na viagem de quatro dias aos Estados Unidos, Bolsonaro visitará instalações militares do Comando Sul, que é a unidade das Forças Armadas do país. Além disso, o chefe de Estado brasileiro se reunirá com os senadores Marco Rubio e Richard Scott, ambos do Partido Republicano.

"Essa visita do presidente Bolsonaro à Flórida servirá para reforçar os vínculos com um dos principais estados americanos, que abriga uma comunidade de cerca de 400 mil brasileiros, e mantém comércio de mais de US$ 20 bilhões com o país", disse Otávio Rêgo Barros, porta-voz do Palácio do Planalto.

"O Brasil, por sua vez, é o maior importador de produtos da Flórida e o terceiro maior exportador, destacando, ainda, a importância daquele estado como destino turístico para brasileiros, sendo atualmente o terceiro país que mais envia viajantes àquele estado americano", completou o porta-voz.

Ainda de acordo com o Palácio do Planalto, o presidente deverá viajar acompanhando de ao menos seis ministros.

Em 2019, Trump e Bolsonaro se encontraram em março, durante uma visita em Washington do presidente brasileiro, e em junho, no Japão, durante o G-20. No mês de setembro, os dois tiveram um breve encontro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.