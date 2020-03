Sobe para 27 o número de mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista

Subiu para 27 o número de mortos na Baixada Santista durante os temporais na madrugada de terça-feira (3).

Segundo o novo balanço da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a última vítima foi localizada na cidade do Guarujá, onde 22 pessoas morreram e 16 ainda estão desaparecidas. Três pessoas morreram e 5 estão desaparecidas em Santos, além de 2 óbitos e 1 desaparecido em São Vicente.

Em nota, o órgão informou que o número atual de desabrigados é de 373. Foram disponibilizadas 19,5 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados.

O Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Walter Nyakas Junior, e equipe, permanecem na região, em reuniões com o Gabinete de Crise, avaliando as necessidades e a atuação das equipes de salvamento.

No Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4), o Governador João Doria (PSDB) homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade do Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). Agora, seguem para a Defesa Civil Nacional para o devido reconhecimento federal.