Previsão do Tempo: calor chega a 27ºC nesta sexta-feira em SP

A partir desta sexta-feira (5), o ar deve ficar cada vez mais seco e a temperatura cada vez mais quente na capital paulista.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, as madrugadas continuam com leve sensação de frio e as tardes com calor em elevação.

Durante a manhã, o sol aparece e permanece por toda a tarde de sexta. A nebulosidade aumenta à noite, mas não há previsão de chuva.

As mínimas oscilam em torno de 16°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C.