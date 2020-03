Feira traz 2,5 mil vagas de emprego para mulheres no vão do Masp neste sábado

A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (7) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, evento que levará ao vão livre do Masp, na Avenida Paulista, serviços exclusivos para as mulheres. Ao todo serão mais de 2.500 vagas de emprego, 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional, orientação para quem quer se tornar empreendedora, além de palestras e oficinas voltado ao público feminino.

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) estará no local oferecendo oportunidades de emprego para diversos setores em comércio e serviços. Para ser atendida pelo Cate, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS.

Já as mulheres interessadas em obter maior qualificação profissional poderão se inscrever para cursos em diversas áreas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho vai oferecer uma oficina sobre hábitos de alimentação saudável. A equipe do Mãos e Mentes Paulistanas, programa que promove o artesanato na cidade, estará no local fazendo o credenciamento e o teste de habilidades das artesãs pré-credenciadas. As participantes aprovadas no teste poderão participar de feiras e eventos da Prefeitura de São Paulo.

Quem quiser começar um negócio próprio poderá se inscrever em uma das turmas do Fábrica de Negócios e do Mais Mulheres, programas da Ade Sampa que impulsionam novos negócios de empreendedoras paulistanas. As participantes podem também assistir a palestras e oficinas com foco no empreendedorismo feminino, mercado de trabalho e diversidade.

Por meio da Fundação Paulistana, as interessadas terão a oportunidade de se inscrever em cursos voltados ao setor de sustentabilidade, gestão administrativa e tecnologia. Entre as capacitações oferecidas estão ressignificação de resíduos sólidos, produção de alimentos em agroecologia, programação web e assistente administrativo.

O evento terá a presença de parceiros como a Defensoria Pública, emitindo ofícios para mulheres que desejam participar do Tem Saída e o CRN3 – Conselho Regional de Nutricionistas com orientações sobre alimentação saudável.

Serviço

"Lugar de Mulher é no Trabalho que Ela Quiser", evento da Prefeitura de SP

Data: 7 de março

Horário: 9h às 16h

Local: Masp – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Endereço: Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista