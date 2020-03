Casal é preso com dezenas de armas e 50 kg de crack

Trinta e seis pistolas de calibre 9 milímetros, 2 mil munições, 74 carregadores e quase 50 quilos de crack. Essa era a carga que um casal de comerciantes na casa dos 30 anos levava em uma carreta que partiu do Paraná e seguia para rumo à Bahia.

A Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização de rotina quando mandou a carreta parar para averiguar a carga. Os agentes notaram que o casal estava nervoso e deu respostas desencontradas sobre o destino e o motivo da viagem, e durante uma busca encontraram a carga, que não estava escondida na carreta, mas sim na própria cabine do motorista.

As armas eram de origem checa e croata. O comerciante disse que pegou a carga em Medianera, no Paraná, para entregar na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ele receberia R$ 10 mil pelo transporte.