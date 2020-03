Anchieta é interditada novamente para obras após deslizamentos

A pista norte da rodovia Anchieta está totalmente bloqueada na manhã desta quinta-feira (5) no trecho de serra, do km 55 ao km 40, para obras.

Segundo a Ecovias, o reparo será feito no mesmo trecho que teve uma queda de barreira no início da semana.

Veja também:

Sobe para 27 o número de mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista

Como configurar os sons de uma conversa no WhatsApp? Assim é possível

No momento, o sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de 5 por 3. Por isso, a subida para São Paulo é feita somente pela rodovia dos Imigrantes. Já para o litoral, o motorista pode utilizar as duas rodovias.

De acordo com a concessionária, há previsão de liberação as quatro horas da tarde desta quinta.