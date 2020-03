Vendas do varejo paulistano crescem 2,2% em fevereiro

O movimento de vendas do varejo na cidade de São Paulo cresceu 2,2% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês em 2019.

De acordo com o Balanço de Vendas elaborado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo), as vendas a prazo costumam ser de maior valor e cresceram 2,8%. As comercializações à vista também avançaram, mas em menor intensidade, com alta de 1,6% na comparação anual.

No entanto, em comparação com janeiro, houve queda de 4,1%. Segundo Emilio Alfieri, economista da ACSP, o número é normal porque janeiro teve dois dias úteis a mais.

“O resultado veio dentro do esperado para o mês. O Carnaval costuma aquecer as vendas em bares e restaurantes, mas não tem grande impacto na comercialização das lojas em geral”, afirma.

No ano, o movimento das vendas na cidade de São Paulo acumula alta de 2,9%. Nos últimos 12 meses, cresceu 2,5%. “Para o varejo avançar mais, seria importante uma melhora na qualidade do emprego e o aumento da renda”, diz o economista.