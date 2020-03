Professores estaduais já podem se inscrever para formação musical na Osesp

Estão abertas as inscrições para os professores da rede estadual de São Paulo do ensino fundamental e médio para o programa de formação musical chamado Descubra a Orquestra, promovido pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Para participar, não é necessário ter conhecimento musical. O objetivo é que, a partir da formação, se estenda o conteúdo para a sala de aula.

As inscrições poderão ser feitas até esta sexta-feira (6), por meio do site da Osesp. O processo seletivo ocorre a cada semestre e nesta edição serão oferecidas 200 vagas. O resultado será divulgado até o dia 12 de março, às 18h.

Os professores poderão participar de uma formação que ocorrerá em três módulos presenciais, com aulas aos sábados das 8h às 16h. Os cursos começam ainda em março e terminam em junho.

Os selecionados poderão ainda levar um grupo de até 90 alunos para assistir um concerto e participar de uma visita monitorada na Sala São Paulo.

O programa é aberto a professores das redes municipal, particular, além de instituições beneficentes com alunos cursando a partir do 1º ano do ensino fundamental.