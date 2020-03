Previsão do Tempo: temperatura sobe e chuva recua nesta quinta em SP

As temperaturas da capital paulista devem aumentar nesta quinta-feira (5). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo antevê uma grande diminuição no volume de chuva, enquanto o tempo na cidade começa a se estabilizar.

LEIA TAMBÉM:

Evento abre 700 vagas de emprego para vítimas de violência doméstica em São Paulo

Perereca-pintada é incluída em programa de conservação do Zoo de SP

A madrugada começa com céu encoberto, e as nuvens se dissipam já pela manhã. O sol aparece e permanece brilhando ao longo do dia, permitindo que o calor suba até a máxima prevista de 25ºC.

Durante a noite, é possível que uma leve chuva comece a cair sobre a capital, porém não há previsão de tempestades. A temperatura mínima fica em 16ºC.